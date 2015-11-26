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Cellar Darling
Швейцария
Folk Metal
http://www.cellardarling.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/cellardarlingofficial/
25 мар 2019
:
Концертное видео CELLAR DARLING
13 мар 2019
:
Новое видео CELLAR DARLING
16 фев 2019
:
Новое видео CELLAR DARLING
18 янв 2019
:
Новое видео CELLAR DARLING
4 ноя 2018
:
Новая песня CELLAR DARLING
8 ноя 2017
:
Новое видео CELLAR DARLING
1 июл 2017
:
Видео с текстом от CELLAR DARLING
23 июн 2017
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Трейлер нового альбома CELLAR DARLING
16 июн 2017
:
Новое видео CELLAR DARLING
13 июн 2017
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Трейлер нового альбома CELLAR DARLING
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Трейлер нового альбома CELLAR DARLING
25 май 2017
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Трейлер нового альбома CELLAR DARLING
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7 май 2017
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Обложка и трек лист нового альбома CELLAR DARLING
30 апр 2017
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Новый альбом CELLAR DARLING выйдет летом
21 янв 2017
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CELLAR DARLING на NUCLEAR BLAST
27 сен 2016
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Новые песни CELLAR DARLING
26 июн 2016
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Бывшие участники ELUVEITIE в CELLAR DARLING
сегодня
Концертное видео
CELLAR DARLING
Швейцарская группа CELLAR DARLING выступила в YouTube Space London, где исполнила песни из предстоящего альбома "The Spell". Видео с этого концерта доступно ниже.
Трек-лист альбома:
"Pain"
"Death"
"Love"
"The Spell"
"Burn"
"Hang"
"Sleep"
"Insomnia"
"Freeze"
"Fall"
"Drown"
"Love Pt. II"
"Death Pt. II"
+1
-1
(
2
)
hamster
25 мар 2019, 12:12
Какая ж безнадёжно унылая сранина, слов нет.
Pandem Light
25 мар 2019, 12:18
Ну, идите слушайте свою сранину, что тут забыли?)
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).