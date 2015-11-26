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Концертное видео CELLAR DARLING



Швейцарская группа CELLAR DARLING выступила в YouTube Space London, где исполнила песни из предстоящего альбома "The Spell". Видео с этого концерта доступно ниже.



Трек-лист альбома:



"Pain"

"Death"

"Love"

"The Spell"

"Burn"

"Hang"

"Sleep"

"Insomnia"

"Freeze"

"Fall"

"Drown"

"Love Pt. II"

"Death Pt. II"





















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