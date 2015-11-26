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Cellar Darling

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25 мар 2019 : 		 Концертное видео CELLAR DARLING

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16 фев 2019 : 		 Новое видео CELLAR DARLING

18 янв 2019 : 		 Новое видео CELLAR DARLING

4 ноя 2018 : 		 Новая песня CELLAR DARLING

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1 июл 2017 : 		 Видео с текстом от CELLAR DARLING

23 июн 2017 : 		 Трейлер нового альбома CELLAR DARLING

16 июн 2017 : 		 Новое видео CELLAR DARLING

13 июн 2017 : 		 Трейлер нового альбома CELLAR DARLING

7 июн 2017 : 		 Трейлер нового альбома CELLAR DARLING

25 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома CELLAR DARLING

20 май 2017 : 		 Новое видео CELLAR DARLING

7 май 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома CELLAR DARLING

30 апр 2017 : 		 Новый альбом CELLAR DARLING выйдет летом

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Концертное видео CELLAR DARLING



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Швейцарская группа CELLAR DARLING выступила в YouTube Space London, где исполнила песни из предстоящего альбома "The Spell". Видео с этого концерта доступно ниже.

Трек-лист альбома:

"Pain"
"Death"
"Love"
"The Spell"
"Burn"
"Hang"
"Sleep"
"Insomnia"
"Freeze"
"Fall"
"Drown"
"Love Pt. II"
"Death Pt. II"

CELLAR DARLING Live At YouTube Space London; Performance / Q&A Video Streaming









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КомментарииСкрыть/показать 2 )

hamster


25 мар 2019, 12:12		Какая ж безнадёжно унылая сранина, слов нет.

Pandem Light


25 мар 2019, 12:18		Ну, идите слушайте свою сранину, что тут забыли?)


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