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Season of Ghosts

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12 мар 2019 : 		 Новое видео с текстом SEASON OF GHOSTS

14 окт 2018 : 		 Новая песня SEASON OF GHOSTS

28 фев 2018 : 		 Новый альбом SEASON OF GHOSTS выйдет осенью

8 дек 2017 : 		 Вокалистка SEASON OF GHOSTS на EP ALLS

23 май 2017 : 		 Вокалистка SEASON OF GHOSTS о новом альбоме

1 ноя 2016 : 		 Кавер-версия 'Sally's Song' от SEASON OF GHOSTS

30 окт 2016 : 		 SEASON OF GHOSTS и ZOMBIE SAM выпустят специальный релиз

24 дек 2015 : 		 Ремикс-альбом SEASON OF GHOSTS доступен для скачивания

7 дек 2015 : 		 Переиздание SEASON OF GHOSTS выйдет в декабре

30 окт 2015 : 		 SEASON OF GHOSTS работают над ЕР

22 янв 2015 : 		 Новое видео SEASON OF GHOSTS

25 ноя 2014 : 		 Новая песня SEASON OF GHOSTS

20 окт 2014 : 		 Видео с первого концерта SEASON OF GHOSTS

24 сен 2014 : 		 Семплы новых песен SEASON OF GHOSTS

17 сен 2014 : 		 SEASON OF GHOSTS на Coroner Records

21 фев 2014 : 		 SEASON OF GHOSTS завершили запись

23 янв 2014 : 		 Вокалистка SEASON OF GHOSTS о новом альбоме

12 дек 2013 : 		 SEASON OF GHOSTS приступили к записи

28 окт 2013 : 		 Трейлер нового альбома SEASON OF GHOSTS

3 окт 2013 : 		 Бывшая вокалистка BLOOD STAIN CHILD в SEASON OF GHOSTS

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Новое видео с текстом SEASON OF GHOSTS



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"Listen", новое видео с текстом группы SEASON OF GHOSTS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "A Leap Of Faith", выпущенного в прошлом октябре.

Трек-лист:

"The Road So Far"
"A Place To Call Home"
"Astero (Id)"
"Listen"
"A Leap Of Faith"
"How The Story Ends"
"Almost Human"
"What A Time To Be Alive"
"You Are Not Your Pain"
"Listen (To This)" [Fatal Fe Remix]

SEASON OF GHOSTS Release






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