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Новое видео с текстом SEASON OF GHOSTS



"Listen", новое видео с текстом группы SEASON OF GHOSTS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "A Leap Of Faith", выпущенного в прошлом октябре.



Трек-лист:



"The Road So Far"

"A Place To Call Home"

"Astero (Id)"

"Listen"

"A Leap Of Faith"

"How The Story Ends"

"Almost Human"

"What A Time To Be Alive"

"You Are Not Your Pain"

"Listen (To This)" [Fatal Fe Remix]















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