18 сен 2020



Новое видео SEASON OF GHOSTS



"What A Time To Be Alive", новое видео группы SEASON OF GHOSTS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома A Leap Of Faith:



"The Road So Far"

"A Place To Call Home"

"Astero (Id)"

"Listen"

"A Leap Of Faith"

"How The Story Ends"

"Almost Human"

"What A Time To Be Alive"

"You Are Not Your Pain"

"Listen (To This)" [Fatal Fe Remix]







