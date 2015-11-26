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Season of Ghosts

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18 сен 2020 : 		 Новое видео SEASON OF GHOSTS

14 сен 2020 : 		 Акустика от SEASON OF GHOSTS

13 июл 2020 : 		 Акустика от SEASON OF GHOSTS

30 июн 2020 : 		 Акустика от SEASON OF GHOSTS

15 июн 2020 : 		 Акустика от SEASON OF GHOSTS

12 июн 2020 : 		 Карантинное видео от SEASON OF GHOSTS

8 июн 2020 : 		 Акустика от SEASON OF GHOSTS

6 июн 2020 : 		 Акустика от SEASON OF GHOSTS

25 май 2020 : 		 Акустика от SEASON OF GHOSTS

13 май 2020 : 		 Акустика от SEASON OF GHOSTS

8 май 2020 : 		 Акустика от SEASON OF GHOSTS

4 май 2020 : 		 Акустика от SEASON OF GHOSTS

19 апр 2020 : 		 Акустика от SEASON OF GHOSTS

14 апр 2020 : 		 Акустика от SEASON OF GHOSTS

6 апр 2020 : 		 Акустика от SEASON OF GHOSTS

2 апр 2020 : 		 Акустика от SEASON OF GHOSTS

12 мар 2019 : 		 Новое видео с текстом SEASON OF GHOSTS

14 окт 2018 : 		 Новая песня SEASON OF GHOSTS

28 фев 2018 : 		 Новый альбом SEASON OF GHOSTS выйдет осенью

8 дек 2017 : 		 Вокалистка SEASON OF GHOSTS на EP ALLS

23 май 2017 : 		 Вокалистка SEASON OF GHOSTS о новом альбоме

1 ноя 2016 : 		 Кавер-версия 'Sally's Song' от SEASON OF GHOSTS

30 окт 2016 : 		 SEASON OF GHOSTS и ZOMBIE SAM выпустят специальный релиз

24 дек 2015 : 		 Ремикс-альбом SEASON OF GHOSTS доступен для скачивания

7 дек 2015 : 		 Переиздание SEASON OF GHOSTS выйдет в декабре

30 окт 2015 : 		 SEASON OF GHOSTS работают над ЕР
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|||| 18 сен 2020

Новое видео SEASON OF GHOSTS



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"What A Time To Be Alive", новое видео группы SEASON OF GHOSTS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома A Leap Of Faith:

"The Road So Far"
"A Place To Call Home"
"Astero (Id)"
"Listen"
"A Leap Of Faith"
"How The Story Ends"
"Almost Human"
"What A Time To Be Alive"
"You Are Not Your Pain"
"Listen (To This)" [Fatal Fe Remix]

SEASON OF GHOSTS Release Official Video For "What A Time To Be Alive"



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