Новое видео SEASON OF GHOSTS

"How The Story Ends", новое видео группы SEASON OF GHOSTS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "A Leap Of Faith".
Трек-лист:
"The Road So Far"
"A Place To Call Home"
"Astero (Id)"
"Listen"
"A Leap Of Faith"
"How The Story Ends"
"Almost Human"
"What A Time To Be Alive"
"You Are Not Your Pain"
"Listen (To This)" [Fatal Fe Remix]
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).