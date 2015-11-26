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Monolord

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MONOLORD начали запись нового альбома



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Шведское трио MONOLORD отправилось в студию Let Them Swing, где начало запись своего нового студийного альбома, который выйдет на Relapse. Ожидается, что новая работа появится осенью 2019 года.

MONOLORD Begin Recording New Album





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