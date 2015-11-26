Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Вокалист OVERKILL об эпохе гранжа: «Кто-то из Сиэтла позвони...
173
Умер вокалист THE PRODIGY
41
TIM 'RIPPER' OWENS: «Когда я был в JUDAS PRIEST, мет...
40
Байопик QUEEN выйдет в Китае без поцелуев Фредди с мужчинами
38
STEVEN WILSON назвал GRETA VAN FLEET «ужасной группой» и «тр...
30
все новости группы
Monolord
Швеция
Doom Metal
http://monolord.bandcamp.com/
Facebook:
http://www.facebook.com/monolordsweden
14 мар 2019
:
MONOLORD начали запись нового альбома
27 апр 2015
:
Новые песни MONOLORD
12 фев 2015
:
Новый альбом MONOLORD выйдет в апреле
сегодня
MONOLORD
начали запись нового альбома
Шведское трио MONOLORD отправилось в студию Let Them Swing, где начало запись своего нового студийного альбома, который выйдет на Relapse. Ожидается, что новая работа появится осенью 2019 года.
+0
-0
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
просмотров: 137
1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).