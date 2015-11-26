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Новый ЕР MONOLORD выйдет зимой



MONOLORD выпустят новый ЕР "I'm Staying Home", в который войдут две композиции, пятого февраля на Relapse Records. За сведение и мастеринг отвечал барабанщик группы, Esben Willems. В ЕР войдет одноименная новая композиция и концертная запись "The Bastard Son", сделанная в рамках выступления на Freak Valley Festival 2019.







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