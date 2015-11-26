Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SACRED REICH: «Тупые расисты, захватившие Капитолий... 90
*Умер Алекси Лайхо 88
*Лидер ICED EARTH штурмовал Капитолий 86
*Marko Hietala уходит из NIGHTWISH 58
*Лидер ICED EARTH: «Страна захвачена преступниками» 56
[= ||| все новости группы



*

Monolord

*
| - |

|||| сегодня

Новый ЕР MONOLORD выйдет зимой



*
zoom
*
* *
MONOLORD выпустят новый ЕР "I'm Staying Home", в который войдут две композиции, пятого февраля на Relapse Records. За сведение и мастеринг отвечал барабанщик группы, Esben Willems. В ЕР войдет одноименная новая композиция и концертная запись "The Bastard Son", сделанная в рамках выступления на Freak Valley Festival 2019.

MONOLORD - IвЂ™m Staying Home EP Detailed



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

ElectricRetard


15 янв 2021, 20:25		Каеф, 20 минут наяривания одного риффа, ммм... Жду.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 114

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом