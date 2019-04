сегодня



Новый альбом INVICTA выйдет весной



3 мая состоится релиз нового альбома канадской команды INVICTA, получивший название "Halls of Extinction".



Трек-лист:



"Terminal Brutality"

"Sacred Scourge"

"Halls Of Extinction"

"None But Ash"

"Eye Of Destruction"

"Dark Side"

"Infinite Aggression"

"The Rapture"













