Кавер-версия IRON MAIDEN от INVICTA



INVICTA опубликовали видео на собственное прочтение композиции IRON MAIDEN "Killers", которая включена в компиляцию Kitchener-Waterloo Metal Cover Compilation:



Invicta - "Hellion/Electric Eye" (Judas Priest) Compilation song featuring Raider, Cathartic Demise, Aepoch, Rippr'd

Cathartic Demise - "Good Mourning/Black Friday" (Megadeth)

Rippr'd - "Toxic Waltz" (Exodus)

Invicta - "Killers" (Iron Maiden)

Raider - "Carnivorous Obsession" (Demolition Hammer)

Aepoch - "Trapped In A Corner" (Death)

Stolos - "Leave Me In Hell (Venom) Live off the floor







