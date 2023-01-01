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*SUM 41 всё 57
*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 44
*JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA 36
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 23
*Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ... 18
*DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении... 17
*THE AGONIST всё 16
*BOBBY BLOTZER: «RATT всегда были круче MÖTLEY CRÜE... 15
*Гитарист METALLICA: «Я был очень шаловлив!» 14
*ROBERT TRUJILLO назвал любимый альбом METALLICA 12
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*SUM 41 всё 57
*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 44
*JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA 36
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 23
*Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ... 18
[= ||| все новости группы



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Invicta

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|||| сегодня

Концертное видео INVICTA



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Battle The Beyond (Live in Toronto), новое видео INVICTA, доступно ниже.




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