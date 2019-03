сегодня



Новое видео ABNORMALITY



"Curb Stomp", новое видео группы ABNORMALITY, доступно для просмотра ниже. Это сингл из альбома "Sociopathic Constructs", выходящего 10 мая на Metal Blade Records.



Трек-лист:



"Monarch Alpha"

"Penance"

"Kakistocracy"

"Transmogrification of the Echoborgs"

"A Catastrophic and Catalyzing Event"

"Aeturnum"

"Dying Breed"

"A Seething Perversion"

"Curb Stomp"















