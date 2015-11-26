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Abnormality

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Новый трек ABNORMALITY



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"A Catastrophic And Catalyzing Event", новая песня группы ABNORMALITY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Sociopathic Constructs", выход которого запланирован на 10 мая лейблом Metal Blade Records.

Трек-лист:

"Monarch Alpha"
"Penance"
"Kakistocracy"
"Transmogrification of the Echoborgs"
"A Catastrophic and Catalyzing Event"
"Aeturnum"
"Dying Breed"
"A Seething Perversion"
"Curb Stomp"

ABNORMALITY Streaming New Track







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