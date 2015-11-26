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Новый трек ABNORMALITY



"A Catastrophic And Catalyzing Event", новая песня группы ABNORMALITY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Sociopathic Constructs", выход которого запланирован на 10 мая лейблом Metal Blade Records.



Трек-лист:



"Monarch Alpha"

"Penance"

"Kakistocracy"

"Transmogrification of the Echoborgs"

"A Catastrophic and Catalyzing Event"

"Aeturnum"

"Dying Breed"

"A Seething Perversion"

"Curb Stomp"

















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