сегодня



Новый сингл ABNORMALITY



"Monarch Alpha", новая песня группы ABNORMALITY, доступна для прослушивания ниже. Это сингл из альбома "Sociopathic Constructs", выход которого запланирован на 10 мая на Metal Blade Records.



Трек-лист:



"Monarch Alpha"

"Penance"

"Kakistocracy"

"Transmogrification of the Echoborgs"

"A Catastrophic and Catalyzing Event"

"Aeturnum"

"Dying Breed"

"A Seething Perversion"

"Curb Stomp"



















