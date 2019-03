сегодня



Видео с текстом FIRST SIGNAL



"Tonight We Are The Only", новое видео с текстом группы FIRST SIGNAL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Line Of Fire", выходящего 17 мая на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Born To Be A Rebel"

"A Million Miles"

"The Last Of My Broken Hearts"

"Tonight We Are The Only"

"Walk Through The Fire"

"Never Look Back Again"

"Line Of Fire"

"Here With You"

"Need You Now"

"Falling"

"The End Of The World"













