Новое видео FIRST SIGNAL



"Never Gonna Let You Go", новое видео группы FIRST SIGNAL, в состав которой входят Harry Hess (Harem Scarem) и Daniel Flores (The Murder Of My Sweet, Find Me), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Face Your Fears, выходящего 17 февраля на Frontiers Music Srl:



"Unbreakable"

"Situation Critical"

"Shoot The Bullet"

"Always Be There"

"Dominoes"

"Rain For Your Roses"

"Face Your Fears"

"Never Gonna Let You Go"

"Not This Time"

"In The Name Of Love"

"Never Be Silenced"







