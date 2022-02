сегодня



Новое видео FIRST SIGNAL



"Don't Let It End", новое видео группы FIRST SIGNAL, в состав которой входят Harry Hess (Harem Scarem) и Daniel Flores (The Murder Of My Sweet, Find Me), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Closer To The Edge", выходящего восьмого апреля.



Трек-лист:



1. Don't Let It End

2. I Don't Wanna Feel The Night Is Over

3. Show Me The Way

4. Don't Look Away

5. Irreplaceable

6. One More Time

7. Closer To The Edge

8. Angel With A Rose

9. Mystery

10. The Hurting One

11. Got To Believe







