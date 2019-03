сегодня



Бывшие участники MY DYING BRIDE в GODTHRYMM



Дум-трио GODTHRYMM, в состав которого входят бывшие участники MY DYING BRIDE и VALLENFYRE, опубликовало видео студийного исполнения песни "We Are The Dead". Эта песня войдёт в дебютный альбом коллектива.



Состав GODTHRYMM:



Hamish Glencross (MY DYING BRIDE, VALLENFYRE) — гитара, вокал;



Danny Lambert — бас, вокал;



Shaun "Winter" Taylor-Steels (ex-MY DYING BRIDE) — барабаны.















+2 -0









просмотров: 597