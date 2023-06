сегодня



Новая песня GODTHRYMM



"Echoes", новая песня группы GODTHRYMM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Distortions, выход которого запланирован на 18 августа на Profound Lore Records:



"As Titans"

"Devils"

"Echoes"

"Obsess And Regress"

"Unseen Unheard"

"Follow Me"

"Pictures Remain"







