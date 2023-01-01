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*Новая песня BLUT AUS NORD 42
*Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни... 38
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 24
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
*У гитариста HYPOCRISY сердечный приступ 14
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Godthrymm

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|||| сегодня

Новая песня GODTHRYMM



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"Echoes", новая песня группы GODTHRYMM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Distortions, выход которого запланирован на 18 августа на Profound Lore Records:

"As Titans"
"Devils"
"Echoes"
"Obsess And Regress"
"Unseen Unheard"
"Follow Me"
"Pictures Remain"

GODTHRYMM Feat. Former MY DYING BRIDE, ANATHEMA Members To Release Distortions Album In August; "Echoes" Single Streaming




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