сегодня



Новая песня GODTHRYMM



"The Vastness Silent," новая песня GODTHRYMM, в состав которой входят гитарист/вокалист Hamish Glencross (ex-My Dying Bride, Vallenfyre, Solstice), барабанщик Shaun Taylor-Steels (ex-My Dying Bride, Anathema и басист Bob Crolla, доступна для прослушивания ниже. Изначально планировалось, что эта тема войдёт в альбом "Reflections", выпущенный в начале года, однако коллектив не успел доделать всё вовремя.

The Vastness Silent by GODTHRYMM





просмотров: 251