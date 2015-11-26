|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Новая песня GODTHRYMM
"The Vastness Silent," новая песня GODTHRYMM, в состав которой входят гитарист/вокалист Hamish Glencross (ex-My Dying Bride, Vallenfyre, Solstice), барабанщик Shaun Taylor-Steels (ex-My Dying Bride, Anathema и басист Bob Crolla, доступна для прослушивания ниже. Изначально планировалось, что эта тема войдёт в альбом "Reflections", выпущенный в начале года, однако коллектив не успел доделать всё вовремя. |
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).