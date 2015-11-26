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Godhead Machinery

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Новое видео GODHEAD MACHINERY



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"Tithe II", новое видео шведской группы GODHEAD MACHINERY, доступно для просмотра ниже. Это сингл из предстоящего альбома "Aligned To The Grid", выходящего 5 апреля на Inverse Records.

Трек-лист альбома:

"Tithe II"
"Alpha"
"The Existential Strive"
"Call of the Banner"
"Defiant Silence"
"Hymns of the Wicked"
"Above a Legion of Equals"
"Impassive Atrocity"
"Illusion"
"Aligned To The Grid"

GODHEAD MACHINERY - Second Single From Aligned To The Grid Streaming






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