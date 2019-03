сегодня



Новое видео GODHEAD MACHINERY



"Tithe II", новое видео шведской группы GODHEAD MACHINERY, доступно для просмотра ниже. Это сингл из предстоящего альбома "Aligned To The Grid", выходящего 5 апреля на Inverse Records.



Трек-лист альбома:



"Tithe II"

"Alpha"

"The Existential Strive"

"Call of the Banner"

"Defiant Silence"

"Hymns of the Wicked"

"Above a Legion of Equals"

"Impassive Atrocity"

"Illusion"

"Aligned To The Grid"















