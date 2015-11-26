|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Новое видео GODHEAD MACHINERY
"Tithe II", новое видео шведской группы GODHEAD MACHINERY, доступно для просмотра ниже. Это сингл из предстоящего альбома "Aligned To The Grid", выходящего 5 апреля на Inverse Records.
Трек-лист альбома:
"Tithe II"
"Alpha"
"The Existential Strive"
"Call of the Banner"
"Defiant Silence"
"Hymns of the Wicked"
"Above a Legion of Equals"
"Impassive Atrocity"
"Illusion"
"Aligned To The Grid"
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).