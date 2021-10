сегодня



Новое видео GODHEAD MACHINERY



"Monotheistic Enslavement", новое видео группы GODHEAD MACHINERY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Monotheistic Enslavement", выходящего 26 ноября на Black Lion Records.



Трек-лист:



"Sovereign Of Nullity"

"Ethereal"

"Dethroned"

"Orbis Non Sufficit"

"Upon His Deceitful Star"

"Helion"

"Monotheistic Enslavement"







+0 -1



просмотров: 175