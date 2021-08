сегодня



Новый альбом GODHEAD MACHINERY выйдет осенью



GODHEAD MACHINERY выпустят новую работу, получившую название "Monotheistic Enslavement", 26 ноября на Black Lion Records.



Трек-лист:



01. Sovereign Of Nullity

02. Ethereal

03. Dethroned

04. Orbis Non Sufficit

05. Upon His Deceitful Star

06. Helion

07. Monotheistic Enslavement





+0 -0



просмотров: 141