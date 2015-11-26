Новое видео ARCH/MATHEOS

Новый альбом проекта ARCH/MATHEOS, в состав которого входят гитарист Jim Matheos и вокалист John Arch из группы FATES WARNING, получивший название "Winter Ethereal", выйдет 10 мая на Metal Blade Records. Видео на первый сингл "Straight And Narrow" доступно ниже.
Трек-лист:
01. Vermilion Moons
02. Wanderlust
03. Solitary Man
04. Wrath Of The Universe
05. Tethered
06. Straight And Narrow
07. Pitch Black Prism
08. Never In Your Hands
09. Kindred Spirits
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