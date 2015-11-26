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Arch/Matheos

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Новое видео ARCH/MATHEOS



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Новый альбом проекта ARCH/MATHEOS, в состав которого входят гитарист Jim Matheos и вокалист John Arch из группы FATES WARNING, получивший название "Winter Ethereal", выйдет 10 мая на Metal Blade Records. Видео на первый сингл "Straight And Narrow" доступно ниже.

Трек-лист:

01. Vermilion Moons
02. Wanderlust
03. Solitary Man
04. Wrath Of The Universe
05. Tethered
06. Straight And Narrow
07. Pitch Black Prism
08. Never In Your Hands
09. Kindred Spirits



JIM MATHEOS And JOHN ARCH To Release






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