сегодня



Новый альбом ARCH / MATHEOS доступен для прослушивания



Группа ARCH/MATHEOS выпустила новый альбом, получивший название "Winter Ethereal", на лейбле Metal Blade Records. Его можно послушать целиком ниже.



Трек-лист:



"Vermilion Moons"

"Wanderlust"

"Solitary Man"

"Wrath Of The Universe"

"Tethered"

"Straight And Narrow"

"Pitch Black Prism"

"Never In Your Hands"

"Kindred Spirits"



















