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Arch/Matheos

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|||| 10 май 2019

Новое видео ARCH/MATHEOS



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Новый альбом проекта ARCH/MATHEOS, в состав которого входят гитарист Jim Matheos и вокалист John Arch из группы FATES WARNING, получивший название "Winter Ethereal", вышел 10 мая на Metal Blade Records. Видео на "Tethered" доступно ниже.

Трек-лист:

01. Vermilion Moons
02. Wanderlust
03. Solitary Man
04. Wrath Of The Universe
05. Tethered
06. Straight And Narrow
07. Pitch Black Prism
08. Never In Your Hands
09. Kindred Spirits"Tethered",



ARCH/MATHEOS Feat. JIM MATHEOS And JOHN ARCH: 'Tethered' Music Video










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