10 май 2019



Новое видео ARCH/MATHEOS



Новый альбом проекта ARCH/MATHEOS, в состав которого входят гитарист Jim Matheos и вокалист John Arch из группы FATES WARNING, получивший название "Winter Ethereal", вышел 10 мая на Metal Blade Records. Видео на "Tethered" доступно ниже.



Трек-лист:



01. Vermilion Moons

02. Wanderlust

03. Solitary Man

04. Wrath Of The Universe

05. Tethered

06. Straight And Narrow

07. Pitch Black Prism

08. Never In Your Hands

09. Kindred Spirits



























