Новое видео ARCH/MATHEOS

Новый альбом проекта ARCH/MATHEOS, в состав которого входят гитарист Jim Matheos и вокалист John Arch из группы FATES WARNING, получивший название "Winter Ethereal", вышел 10 мая на Metal Blade Records. Видео на "Tethered" доступно ниже.
Трек-лист:
01. Vermilion Moons
02. Wanderlust
03. Solitary Man
04. Wrath Of The Universe
05. Tethered
06. Straight And Narrow
07. Pitch Black Prism
08. Never In Your Hands
09. Kindred Spirits"Tethered",
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