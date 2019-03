все новости группы







28 мар 2019 : Новое видео FORTUNE



Новое видео FORTUNE



Культовые мелодик рок/аор-герои FORTUNE возвращаются с новым студийным альбомом II, релиз которого намечен на 26 апреля на Frontiers Music Srl. Видео на первый сингл из этого диска, "Freedom Road", доступно ниже.



Трек-лист:



"Don’t Say You Love Me"

"Shelter Of The Night"

"Freedom Road"

"A Little Drop Of Poison (For Amy W.)"

"What A Fool I’ve Been"

"Overload "

"Heart Of Stone"

"The Night"

"New Orleans"

"All The Right Moves"















