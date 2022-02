сегодня



Новое видео FORTUNE



"Level Ground", новое видео FORTUNE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Level Ground", релиз которого намечен на восьмое апреля на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Silence Of The Heart"

"Judgement Day"

"Dangerous Things"

"I Will Hold You Up"

"Riot In The Heartland"

"Orphaned In The Storm"

"I Should Have Known You'd Be Trouble"

"Hand In Hand"

"Level Ground"

"Lunacy Of Love"







