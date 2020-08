сегодня



Фрагмент нового концертного релиза FORTUNE



FORTUNE седьмого августа на Frontiers Music Srl выпустили концертный релиз "The Gun’s Still Smokin’ Live", который доступен в варианте CD/DVD и был записан на выступлении двадцать седьмого апреля 2019 года. Фрагмент из этого релиза, исполнение композиции "Thrill Of It All", доступно ниже.



Трек-лист:



"Thrill Of It All"

"Don’t Say You Love Me"

"Bad Blood"

"What A Fool I’ve Been"

"Through The Fire"

"Deep In The Heart Of The Night"

"The Heart Is A Lonely Hunter"

"Shelter Of The Night"

"Dearborn Station"

"Freedom Road"







