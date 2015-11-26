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Fortune

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Фрагмент нового концертного релиза FORTUNE



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FORTUNE седьмого августа на Frontiers Music Srl выпустили концертный релиз "The Gun’s Still Smokin’ Live", который доступен в варианте CD/DVD и был записан на выступлении двадцать седьмого апреля 2019 года. Фрагмент из этого релиза, исполнение композиции "Thrill Of It All", доступно ниже.

Трек-лист:

"Thrill Of It All"
"Don’t Say You Love Me"
"Bad Blood"
"What A Fool I’ve Been"
"Through The Fire"
"Deep In The Heart Of The Night"
"The Heart Is A Lonely Hunter"
"Shelter Of The Night"
"Dearborn Station"
"Freedom Road"




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