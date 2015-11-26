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GEORDIE собираются в турне



По сообщению Chronicle Live, группа GEORDIE, в которой когда-то пел вокалист AC/DC Brian Johnson, запланировала выступление 7 июня в The Cluny, Newcastle Upon Tyne, Великобритания.



В 2018 году Tom Hill и Brian Gibson решили вернуться к концертной деятельности и собрали новый состав группы, в которой помимо них вошли Steve Dawson из Animals II на гитаре и вокалист Mark Wright.











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