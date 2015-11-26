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Geordie

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United KingdomВеликобритания
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GEORDIE собираются в турне



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По сообщению Chronicle Live, группа GEORDIE, в которой когда-то пел вокалист AC/DC Brian Johnson, запланировала выступление 7 июня в The Cluny, Newcastle Upon Tyne, Великобритания.

В 2018 году Tom Hill и Brian Gibson решили вернуться к концертной деятельности и собрали новый состав группы, в которой помимо них вошли Steve Dawson из Animals II на гитаре и вокалист Mark Wright.

GEORDIE - AC/DC Singer Brian JohnsonвЂ™s Former Band Hits The Road Again




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