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Новая песня GEORDIE



"Red, White & Blue", новая песня группы GEORDIE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома, работа над которым продолжается уже какое-то время. Автором песни был оригинальный гитарист Vic Malcolm.







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