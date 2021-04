сегодня



Brian Johnson и GEORDIE



The Brian Johnson TV YouTube опубликовали несколько роликов с выступления GEORDIE — "All Because Of You" 1973 года в рамках промо дебютного альбома "Hope You Like It", а также исполнение "Goodbye Love" в рамках "Pop '75".



















