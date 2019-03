сегодня



Новое видео HEIDEVOLK



"A Wolf in My Heart", новое видео группы HEIDEVOLK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Vuur van Verzet", выпущенного в январе.



Трек-лист:



“Ontwaakt”

“A Wolf In My Heart”

“Onverzetbaar”

“Yngwaz Zonen”

“Britannia”

“The Alliance”

“Tiwaz”

“Het Oneindige Woud”

“Gungnir”

“Woedend”

“Het Juk der Tijd”

“Drink op de Nacht” (Bonus Track)

“Een Wolf in mijn Hart” (Bonus Track)













