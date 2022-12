сегодня



Новое видео HEIDEVOLK



Drink met de Goden, новое видео HEIDEVOLK, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Werdekeer, выход которого намечен на 24 февраля:



01 Hagalaz

02 Drink met de Goden (Walhalla)

03 Klauwen Vooruit

04 Schildenmuur

05 De Strijd Duurt Voort

06 Oeros

07 Wederkeer

08 IJzige Nacht

09 Raidho

10 Ver Verlangen

11 Holda

12 Zomervuur

13 Drinking with the Gods (Valhalla)

14 The Hunter's Claw







