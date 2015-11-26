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Heidevolk

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24 янв 2022 : 		 HEIDEVOLK расстались с барабанщиком

7 янв 2021 : 		 HEIDEVOLK работают над новым материалом

28 апр 2020 : 		 Карантинное видео от HEIDEVOLK

29 мар 2019 : 		 Новое видео HEIDEVOLK

4 дек 2017 : 		 Новое видео HEIDEVOLK

31 окт 2017 : 		 Новый альбом HEIDEVOLK выйдет зимой

11 сен 2016 : 		 HEIDEVOLK нашли новых участников

1 май 2015 : 		 Перемены в HEIDEVOLK

17 апр 2015 : 		 Новое видео HEIDEVOLK

3 апр 2015 : 		 Видео с текстом от HEIDEVOLK

12 фев 2015 : 		 Новое видео HEIDEVOLK

15 янв 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HEIDEVOLK

9 янв 2015 : 		 Видео о работе над новым альбомом HEIDEVOLK

24 дек 2014 : 		 HEIDEVOLK завершили работу над альбомом

24 ноя 2013 : 		 HEIDEVOLK нашли вокалиста

13 май 2013 : 		 HEIDEVOLK расстались с вокалистом

20 фев 2012 : 		 Новое видео HEIDEVOLK

27 янв 2012 : 		 Новый альбом HEIDEVOLK выйдет в марте

7 апр 2010 : 		 Новое видео HEIDEVOLK

21 мар 2010 : 		 Новая песня HEIDEVOLK

1 мар 2010 : 		 Трейлер нового альбома HEIDEVOLK

29 янв 2010 : 		 Обложка альбома и новая песня HEIDEVOLK

27 янв 2010 : 		 Дата выхода нового альбома HEIDEVOLK

3 дек 2009 : 		 Детали нового альбома HEIDEVOLK

11 ноя 2009 : 		 HEIDEVOLK приступили к записи

10 ноя 2007 : 		 HEIDEVOLK подписались на Napalm Records
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HEIDEVOLK расстались с барабанщиком



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HEIDEVOLK сообщили о том, что единственный оригинальный участник группы, барабанщик Joost Vellenknotscher покинул состав коллектива. На ближайших концертах будет задействован Kevin van den Heiligenberg.

«Друзья, к сожалению, наш брат и барабанщик Joost разорвал отношения с HEIDEVOLK. После долгого периода, в течение которого стало ясно, что мы больше не находимся на одном уровне развития, мы пришли к обоюдному согласию по поводу этого неизбежного исхода. Мы желаем ему всего наилучшего в его будущих начинаниях и надеемся, что он продолжит заниматься музыкой и вскоре снова будет играть на ударных.

Уникального присутствия и характерной игры на барабанах Joost'а, безусловно, будет не хватать в группе. Так много пережито событий, так много историй и ярких моментов... воспоминаний хватит на всю жизнь. Нам очень грустно, но пришло время смотреть вперёд и осваивать новые пространства».



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

father


24 янв 2022, 13:35		Сезон расставаний с барабанщиками


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