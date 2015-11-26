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HEIDEVOLK расстались с барабанщиком



HEIDEVOLK сообщили о том, что единственный оригинальный участник группы, барабанщик Joost Vellenknotscher покинул состав коллектива. На ближайших концертах будет задействован Kevin van den Heiligenberg.



«Друзья, к сожалению, наш брат и барабанщик Joost разорвал отношения с HEIDEVOLK. После долгого периода, в течение которого стало ясно, что мы больше не находимся на одном уровне развития, мы пришли к обоюдному согласию по поводу этого неизбежного исхода. Мы желаем ему всего наилучшего в его будущих начинаниях и надеемся, что он продолжит заниматься музыкой и вскоре снова будет играть на ударных.



Уникального присутствия и характерной игры на барабанах Joost'а, безусловно, будет не хватать в группе. Так много пережито событий, так много историй и ярких моментов... воспоминаний хватит на всю жизнь. Нам очень грустно, но пришло время смотреть вперёд и осваивать новые пространства».





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