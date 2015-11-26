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Withered

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WITHERED выпустили пиво



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WITHERED совместно с Burnt Hickory Brewery и Kelly's Death Pickles представили собственное пиво.

«Когда мы выступали на первом фестивале Decibel Beer and Metal Fest, мы думали, что приготовление пива будет просто забавой. Когда я обратился к BHB с предложением сформировать команду Атланты на фестивале, я и не думал, что мы придумаем нечто настолько удивительное. Если вы его не пробовали, то это пиво в стилистике ежевичного берлинер-вайса. Мы любим светское пиво, которого можно выпить много. Это было нашим главным условием. Я не очень люблю крафтовое пиво, поэтому беконовые стауты и IPA, которые сбивают с ног, не по мне. BHB действительно создали нечто особенное, и, похоже, людям это действительно нравится. Кроме того, мы пригласили нашего старого друга Майка Уолберга для создания оформления, и оно выглядят просто фантастически. Мы очень гордимся этим!»

AtlantaвЂ™s WITHERED Release Signature Beer And Signature Pickle Relish



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