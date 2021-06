сегодня



Новое видео WITHERED



"Dissolve", новое видео группы WITHERED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Verloren", выходящего 25 июня на Season Of Mist Underground Activists.



Трек-лист:



“By Tooth In Tongue”

“The Predation”

“Dissolve”

“Casting In Wait”

“Passing Through…”

“…The Long Hurt”

“Verloren”

“From Ashen Shores”







