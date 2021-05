сегодня



Новая песня WITHERED



"Casting In Wait", новая песня группы WITHERED, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Verloten, выход которого запланирован на 25 июня на Season Of Mist Underground Activists.



Трек-лист:



“By Tooth In Tongue”

“The Predation”

“Dissolve”

“Casting In Wait”

“Passing Through…”

“…The Long Hurt”

“Verloren”

“From Ashen Shores”







просмотров: 40