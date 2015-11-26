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TANZWUT выпустят новый альбом летом



Группа TANZWUT объявила о том, что новый альбом, получивший название "Seemannsgarn", будет выпущен 7 июня на AFM Records. "Gib Mir Noch Ein Glas", новое видео коллектива, доступно для просмотра ниже. В планах обычное издание на CD, лимитированный диджибук и лимитированное издание на золотом виниле.



Трек-лист:



01 Seemannsgarn

02 Galgenvögel

03 Reden Ist Silber

04 Die Letzte Schlacht

05 Schwarzes Gold

06 Ich Bin Der Nachtwind

07 Der Puppenspieler

08 Francois Villon

09 Das Gewissen

10 Schmiede Das Eisen

11 Gib Mir Noch Ein Glas

12 Im Freien Fall

13 Herrenlos Und Frei

14 Gib Mir Noch Ein Glas (feat. Kärbholz)



Группа выступит в России 14 и 15 ноября в Санкт-Петербурге и Москве.











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