TANZWUT выпустят новый альбом летом

Группа TANZWUT объявила о том, что новый альбом, получивший название "Seemannsgarn", будет выпущен 7 июня на AFM Records. "Gib Mir Noch Ein Glas", новое видео коллектива, доступно для просмотра ниже. В планах обычное издание на CD, лимитированный диджибук и лимитированное издание на золотом виниле.
Трек-лист:
01 Seemannsgarn
02 Galgenvögel
03 Reden Ist Silber
04 Die Letzte Schlacht
05 Schwarzes Gold
06 Ich Bin Der Nachtwind
07 Der Puppenspieler
08 Francois Villon
09 Das Gewissen
10 Schmiede Das Eisen
11 Gib Mir Noch Ein Glas
12 Im Freien Fall
13 Herrenlos Und Frei
14 Gib Mir Noch Ein Glas (feat. Kärbholz)
Группа выступит в России 14 и 15 ноября в Санкт-Петербурге и Москве.
ВоваУпоров
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