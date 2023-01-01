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*Гитарист ACCEPT: «А как же бедные российские фанаты?» 60
*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 31
*TOMI KOIVUSAARI замутил BJØRKØ 27
*Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск... 26
*Лидер MEGADETH собирается переехать в Италию 23
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Tanzwut

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5 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления TANZWUT

26 янв 2023 : 		 Видео с текстом от TANZWUT

15 дек 2022 : 		 Новое видео TANZWUT

17 ноя 2022 : 		 Новое видео TANZWUT

29 дек 2021 : 		 Видео с выступления TANZWUT

27 дек 2021 : 		 Новое видео TANZWUT

14 май 2021 : 		 SALTATIO MORTIS в новом видео TANZWUT

26 мар 2021 : 		 Новое видео TANZWUT

27 май 2019 : 		 Новое видео TANZWUT

13 май 2019 : 		 Новая песня TANZWUT

30 мар 2019 : 		 TANZWUT выпустят новый альбом летом

9 июл 2016 : 		 Видео с текстом от TANZWUT

10 июн 2016 : 		 Новое видео TANZWUT

13 май 2016 : 		 Новое видео TANZWUT

24 янв 2016 : 		 Новый альбом TANZWUT выйдет в июле

11 фев 2015 : 		 Новое видео TANZWUT

12 янв 2015 : 		 Новое видео TANZWUT

24 дек 2014 : 		 Новый альбом TANZWUT выйдет в феврале

28 авг 2014 : 		 Новое видео TANZWUT

5 май 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TANZWUT

13 апр 2014 : 		 Новый альбом TANZWUT выйдет в июне

2 сен 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TANZWUT

29 июн 2011 : 		 Акустический альбом TANZWUT выйдет в июле

7 апр 2006 : 		 TANZWUT опубликовали сэмплы с нового альбома

7 фев 2006 : 		 "Schattenreiter" - новый альбом TANZWUT

6 дек 2005 : 		 TANZWUT разродились новым студийником
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Профессиональное видео с выступления TANZWUT



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Профессиональное видео с выступления TANZWUT, которое состоялось в рамках M'era Luna 2023, доступно для просмотра ниже.




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