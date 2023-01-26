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Tanzwut

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|||| 26 янв 2023

Видео с текстом от TANZWUT



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Ihr wolltet Spaß, официальное видео с текстом от TANZWUT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Silberne Hochzeit", выход которого намечен на 24 февраля:

1. Labyrinth
2. Ihr wolltet Spaß
3. Meer
4. Was soll der Teufel im Paradies
5. Der Wächter
6. Niemals ohne dich
7. Lügner
8. Der Arzt
9. Im tiefen Gras
10. Vulkan
11. Dämmerung
12. Nein




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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26 янв 2023
H
Harry Gun
чет я эту песню уже слышал, хотя она вроде как новая

просмотров: 190

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