26 янв 2023



Видео с текстом от TANZWUT



Ihr wolltet Spaß, официальное видео с текстом от TANZWUT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Silberne Hochzeit", выход которого намечен на 24 февраля:



1. Labyrinth

2. Ihr wolltet Spaß

3. Meer

4. Was soll der Teufel im Paradies

5. Der Wächter

6. Niemals ohne dich

7. Lügner

8. Der Arzt

9. Im tiefen Gras

10. Vulkan

11. Dämmerung

12. Nein http://www.tanzwut.com







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