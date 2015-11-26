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Бывший вокалист CANDLEMASS в GRIEF COLLECTOR
Бывший вокалист CANDLEMASS и SOLITUDE AETURNUS Robert Lowe присоединился к составу нового американского дум-металл-трио GRIEF COLLECTOR.
Дебютный альбом коллектива, получивший название "From Dissension to Avowal", представляет из себя пятипесенный концептуальный диск, каждый трек которого выражает в музыке одну из степеней принятия горя — отрицание, гнев, торг, депрессию и принятие.
Состав GRIEF COLLECTOR:
Robert Lowe — вокал;
Brad Miller — барабаны, лирика;
Matt Johnson — гитара, бас.
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