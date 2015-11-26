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Бывший вокалист CANDLEMASS в GRIEF COLLECTOR



Бывший вокалист CANDLEMASS и SOLITUDE AETURNUS Robert Lowe присоединился к составу нового американского дум-металл-трио GRIEF COLLECTOR.



Дебютный альбом коллектива, получивший название "From Dissension to Avowal", представляет из себя пятипесенный концептуальный диск, каждый трек которого выражает в музыке одну из степеней принятия горя — отрицание, гнев, торг, депрессию и принятие.



Состав GRIEF COLLECTOR:



Robert Lowe — вокал;

Brad Miller — барабаны, лирика;

Matt Johnson — гитара, бас.









<a href="http://griefcollector1.bandcamp.com/album/from-dissension-to-avowal">From Dissension To Avowal by Grief Collector</a>









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