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Grief Collector

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Бывший вокалист CANDLEMASS в GRIEF COLLECTOR



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Бывший вокалист CANDLEMASS и SOLITUDE AETURNUS Robert Lowe присоединился к составу нового американского дум-металл-трио GRIEF COLLECTOR.

Дебютный альбом коллектива, получивший название "From Dissension to Avowal", представляет из себя пятипесенный концептуальный диск, каждый трек которого выражает в музыке одну из степеней принятия горя — отрицание, гнев, торг, депрессию и принятие.

Состав GRIEF COLLECTOR:

Robert Lowe — вокал;
Brad Miller — барабаны, лирика;
Matt Johnson — гитара, бас.



Former CANDLEMASS Singer ROBERT LOWE Teams Up With GRIEF COLLECTOR






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