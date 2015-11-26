сегодня



GRIEF COLLECTOR нашли лейбл



Группа GRIEF COLLECTOR, в состав которой входит бывший вокалист CANDLEMASS Robert Lowe, объявила о заключении контракта с лейблом Petrichor, на котором в марте следующего года состоится релиз нового альбома "En Delirium".







+0 -0



просмотров: 149

