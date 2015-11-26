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Grief Collector

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GRIEF COLLECTOR нашли лейбл



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Группа GRIEF COLLECTOR, в состав которой входит бывший вокалист CANDLEMASS Robert Lowe, объявила о заключении контракта с лейблом Petrichor, на котором в марте следующего года состоится релиз нового альбома "En Delirium".

GRIEF COLLECTOR Feat. Former CANDLEMASS Singer ROBERT LOWE Sign With Petrichor



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