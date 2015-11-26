Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN 506
*HANSI KÜRSCH ушёл из DEMONS & WIZARDS 186
*MARILYN MANSON обвинен в сексуальном насилии 158
*KERRY KING: «Алекси Лайхо был гитарным богом» 60
*THERION почти записали новый альбом 32
[= ||| все новости группы



*

Grief Collector

*
| - |

|||| сегодня

Видео с текстом от GRIEF COLLECTOR



*
zoom
*
* *
Группа GRIEF COLLECTOR, в состав которой входит бывший вокалист CANDLEMASS Robert Lowe, представила официальное видео с текстом к "Wintersick", которая будет включена в новый альбом En Delirium, выходящий на Petrichor Records.



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 128

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом