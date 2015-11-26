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Видео с текстом от GRIEF COLLECTOR



Группа GRIEF COLLECTOR, в состав которой входит бывший вокалист CANDLEMASS Robert Lowe, представила официальное видео с текстом к "Wintersick", которая будет включена в новый альбом En Delirium, выходящий на Petrichor Records. https://griefcollector1.bandcamp.com/







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