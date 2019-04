сегодня



Новое видео TRONOS



Проект TRONOS, в состав которого входят Shane Embury (NAPALM DEATH) и продюсер Russ Russell (NAPALM DEATH, EVILE) на гитаре, а также барабанщик Dirk Verbeuren (SOILWORK, MEGADETH), опубликовал новое видео "Judas Cradle", которое можно увидеть ниже. Это сингл из нового альбома "Celestial Mechanics", выходящего 12 апреля на Century Media.



Трек-лист:



"Walk Among The Dead Things"

"Judas Cradle"

"The Ancient Deceit"

"The Past Will Wither And Die"

"A Treaty With Reality"

"Voyeurs Of Nature’s Tragedies"

"Birth Womb"

"Premonition"

"Beyond The Stream Of Conciousness"

"Johnny Blade" (Black Sabbath cover)

















