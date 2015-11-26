Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео RAMMSTEIN 69
*Новая песня DEATH ANGEL 38
*Владелец канадского хэви-металлического паба о спонсировании... 34
*Обложка нового сингла RAMMSTEIN 24
*Бывший гитарист MANOWAR не верит «в прощание со сценой» бывш... 18
[= ||| все новости группы



*

Tronos

*
Страна
InternationalМеждународный
Стиль
-
Сайт
-
| - |
|||| сегодня

Новое видео TRONOS



*
zoom
*
* *
Проект TRONOS, в состав которого входят Shane Embury (NAPALM DEATH) и продюсер Russ Russell (NAPALM DEATH, EVILE) на гитаре, а также барабанщик Dirk Verbeuren (SOILWORK, MEGADETH), опубликовал новое видео "Judas Cradle", которое можно увидеть ниже. Это сингл из нового альбома "Celestial Mechanics", выходящего 12 апреля на Century Media.

Трек-лист:

"Walk Among The Dead Things"
"Judas Cradle"
"The Ancient Deceit"
"The Past Will Wither And Die"
"A Treaty With Reality"
"Voyeurs Of Nature’s Tragedies"
"Birth Womb"
"Premonition"
"Beyond The Stream Of Conciousness"
"Johnny Blade" (Black Sabbath cover)

TRONOS Featuring SHANE EMBURY, RUSS RUSSELL, And DIRK VERBEUREN Premier Intense Music Video For







Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 111

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Abney Park Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом