сегодня



EPK от TRONOS



Группа TRONOS, в состав которого входят Shane Embury (NAPALM DEATH) и продюсер Russ Russell (NAPALM DEATH, EVILE) на гитаре, а также барабанщик Dirk Verbeuren (SOILWORK, MEGADETH), опубликовала электронную открытку к дебютному альбому "Celestial Mechanics":



01. Walk Among The Dead Things



02. Judas Cradle



03. The Ancient Deceit



04. The Past Will Wither And Die



05. A Treaty With Reality



06. Voyeurs Of Nature's Tragedies



07. Birth Womb



08. Premonition



09. Beyond The Stream Of Conciousness



10. Johnny Blade (BLACK SABBATH cover)











Dirk Verbeuren - Drums

























+0 -0









просмотров: 164