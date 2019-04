сегодня



Новая песня TRONOS с вокалистом VOIVOD и басистом FAITH NO MORE



"Premonition", новая песня группы TRONOS, доступна для прослушивания ниже. Это сингл из дебютного альбома "Celestial Mechanics", выходящего 12 апреля на Century Media Records. В записи трека гостевое участие приняли вокалист Denis "Snake" Belanger (VOIVOD) и басист Billy Gould (FAITH NO MORE).



Трек-лист альбома:



01. Walk Among The Dead Things

02. Judas Cradle

03. The Ancient Deceit

04. The Past Will Wither And Die

05. A Treaty With Reality

06. Voyeurs Of Nature's Tragedies

07. Birth Womb

08. Premonition

09. Beyond The Stream Of Conciousness

10. Johnny Blade (BLACK SABBATH cover)











Dirk Verbeuren - Drums





















