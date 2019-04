сегодня



Первая песня DIESEL MACHINE за прошедшие 20 лет



Американская группа DIESEL MACHINE, в состав которой входят вокалист AJ Cavalier (Soil, World In Pain), гитарист Patrick Lachman (Halford, Damageplan), басист Rich Gonzales (Recipients Of Death, American Aftermath) и барабанщик Shane Gaalaas (Cosmosquad, B’z), выпустила песню “Shut It”, которая стала первым новым треком с момента выхода дебютного альбома "Torture Test" в 2000 году. Песня доступна для прослушивания ниже.





Shut It by Diesel Machine







+0 -0









просмотров: 103