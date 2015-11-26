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Diesel Machine

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Первая песня DIESEL MACHINE за прошедшие 20 лет



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Американская группа DIESEL MACHINE, в состав которой входят вокалист AJ Cavalier (Soil, World In Pain), гитарист Patrick Lachman (Halford, Damageplan), басист Rich Gonzales (Recipients Of Death, American Aftermath) и барабанщик Shane Gaalaas (Cosmosquad, B’z), выпустила песню “Shut It”, которая стала первым новым треком с момента выхода дебютного альбома "Torture Test" в 2000 году. Песня доступна для прослушивания ниже.

DIESEL MACHINE Streaming





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