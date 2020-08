сегодня



Обучающее видео от DIESEL MACHINE



DIESEL MACHINE опубликовали обучающее видео на композицию "React", которая будет включена в выходящий двадцать первого августа на Metalville Records новый альбом "Evolve".



Трек-лист:



"Death March"

"React"

"Exit Wound"

"Ounce Of Strength"

"Shut It"

"Cynical"

"Judgement"

"Evolve"

"Nothing Left"

"I'm Insane"

"Anger Within"







