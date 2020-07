сегодня



Новый альбом DIESEL MACHINE выйдет летом



Двадцать первого августа на Metalville Records состоится выход долгожданного альбома группы DIESEL MACHINE, в состав которой входят вокалист AJ Cavalier (SOIL, WORLD IN PAIN), гитарист Patrick Lachman (HALFORD, DAMAGEPLAN), басист Rich Gonzales (RECIPIENTS OF DEATH, AMERICAN AFTERMATH) и барабанщик Shane Gaalaas (COSMOSQUAD, B'Z), получившая название "Evolve".



Трек-лист:



01. Death March



02. React



03. Exit Wound



04. Ounce Of Strength



05. Shut It



06. Cynical



07. Judgement



08. Evolve



09. Nothing Left



10. I'm Insane



11. Anger Within



















