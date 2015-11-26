Новый альбом DIESEL MACHINE выйдет летом

Двадцать первого августа на Metalville Records состоится выход долгожданного альбома группы DIESEL MACHINE, в состав которой входят вокалист AJ Cavalier (SOIL, WORLD IN PAIN), гитарист Patrick Lachman (HALFORD, DAMAGEPLAN), басист Rich Gonzales (RECIPIENTS OF DEATH, AMERICAN AFTERMATH) и барабанщик Shane Gaalaas (COSMOSQUAD, B'Z), получившая название "Evolve".
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