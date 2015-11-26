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Diesel Machine

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Новый альбом DIESEL MACHINE выйдет летом



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Двадцать первого августа на Metalville Records состоится выход долгожданного альбома группы DIESEL MACHINE, в состав которой входят вокалист AJ Cavalier (SOIL, WORLD IN PAIN), гитарист Patrick Lachman (HALFORD, DAMAGEPLAN), басист Rich Gonzales (RECIPIENTS OF DEATH, AMERICAN AFTERMATH) и барабанщик Shane Gaalaas (COSMOSQUAD, B'Z), получившая название "Evolve".

Трек-лист:

01. Death March

02. React

03. Exit Wound

04. Ounce Of Strength

05. Shut It

06. Cynical

07. Judgement

08. Evolve

09. Nothing Left

10. I'm Insane

11. Anger Within

DIESEL MACHINE Feat. Ex-HALFORD, DAMAGEPLAN, SOIL Members:








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