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Sear Bliss

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5 апр 2019 : 		 Новое видео SEAR BLISS

18 май 2018 : 		 Новое видео с текстом от SEAR BLISS

10 апр 2018 : 		 Новый альбом SEAR BLISS выйдет летом

21 ноя 2013 : 		 SEAR BLISS отметят 20-летие специальным концертом

25 июн 2013 : 		 SEAR BLISS отмечают 20-летие

2 дек 2011 : 		 Новая песня SEAR BLISS

19 ноя 2011 : 		 Дата выхода нового альбома SEAR BLISS

23 сен 2011 : 		 Новый альбом SEAR BLISS выйдет в феврале

16 фев 2010 : 		 SEAR BLISS анонсировали новый состав

18 дек 2008 : 		 Тромбонист SEAR BLISS станет гостем на новом альбоме SIGH

19 сен 2006 : 		 Vic Records переиздадут ранние альбомы SEAR BLISS

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Новое видео SEAR BLISS



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"Seven Springs", новое видео группы SEAR BLISS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Letters From The Edge".

SEAR BLISS Debut






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