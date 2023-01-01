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*Новое видео THE ROLLING STONES 32
*Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск... 32
*TOMI KOIVUSAARI замутил BJØRKØ 29
*Лидер MEGADETH собирается переехать в Италию 23
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Sear Bliss

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7 сен 2023 : 		 SEAR BLISS остались на Hammerheart Records

5 апр 2019 : 		 Новое видео SEAR BLISS

18 май 2018 : 		 Новое видео с текстом от SEAR BLISS

10 апр 2018 : 		 Новый альбом SEAR BLISS выйдет летом

21 ноя 2013 : 		 SEAR BLISS отметят 20-летие специальным концертом

25 июн 2013 : 		 SEAR BLISS отмечают 20-летие

2 дек 2011 : 		 Новая песня SEAR BLISS

19 ноя 2011 : 		 Дата выхода нового альбома SEAR BLISS

23 сен 2011 : 		 Новый альбом SEAR BLISS выйдет в феврале

16 фев 2010 : 		 SEAR BLISS анонсировали новый состав

18 дек 2008 : 		 Тромбонист SEAR BLISS станет гостем на новом альбоме SIGH

19 сен 2006 : 		 Vic Records переиздадут ранние альбомы SEAR BLISS
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|||| 7 сен 2023

SEAR BLISS остались на Hammerheart Records



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SEAR BLISS продлили соглашение с Hammerheart Records:

«В этом году исполняется 30 лет со дня основания группы. Это довольно большой срок, но вместо того, чтобы предаваться горько-сладкой ностальгии, мы направили все свои силы на написание лучшего альбома Sear Bliss. На этой неделе мы приступим к записи в австрийской студии The Mushroom. Для нас большая честь заключить новое соглашение с Hammerheart Records, ведь мы сотрудничаем уже пять лет. Не терпится выпустить наш 9-й альбом».

SEAR BLISS Extend Partnership With Hammerheart Records, Reveal New Album Details




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