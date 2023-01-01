7 сен 2023



SEAR BLISS остались на Hammerheart Records



SEAR BLISS продлили соглашение с Hammerheart Records:



«В этом году исполняется 30 лет со дня основания группы. Это довольно большой срок, но вместо того, чтобы предаваться горько-сладкой ностальгии, мы направили все свои силы на написание лучшего альбома Sear Bliss. На этой неделе мы приступим к записи в австрийской студии The Mushroom. Для нас большая честь заключить новое соглашение с Hammerheart Records, ведь мы сотрудничаем уже пять лет. Не терпится выпустить наш 9-й альбом».







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